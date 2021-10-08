Число жертв эпидемии гриппа в Великобритании может побить рекорд 50-летней давности

Число летальных исходов в результате заражения населения Великобритании гриппом предстоящей зимой может достигнуть 60 тысяч.

Число летальных исходов в результате заражения населения Великобритании гриппом предстоящей зимой может достигнуть 60 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Таким образом, как отмечает издание, в стране в течение эпидемического сезона может быть побит рекорд смертности 50-летней давности.

Число заражений может увеличиться, поскольку иммунитет британцев к острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ) был ослаблен в результате карантинных мер, принятых властями для борьбы с пандемией коронавируса.

"В прошлом году не так много людей заболели гриппом из-за коронавирусных ограничений, поэтому естественный иммунитет не так силен, как обычно. Мы будем наблюдать распространение гриппа этой зимой, оно может быть выше, чем обычно, что обернется серьезной проблемой для общественного здравоохранения", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.