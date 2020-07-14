В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне СOVID-19

Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания

Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания, которая ожидается этой зимой, если не будут предприняты серьезные меры по контролю распространения вируса. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных исследования Академии медицинских наук Великобритании.

"Согласно моделированию сценария, число случаев госпитализации и летальных исходов достигнет пика в январе и феврале 2021 года, аналогично или даже хуже первой волны весной 2020 года …, число смертей в медицинских учреждениях (кроме домов престарелых) между сентябрем 2020 года и июнем 2021 может достигнуть 119 900", - говорится в материале Академии. Однако отмечается, что эти расчеты не учитывают возможные меры властей по борьбе с распространением COVID-19.

Ученые призывают власти Великобритании начать активную подготовку ко второй волне распространения заболевания для снижения рисков, включая меры по сокращению передачи вируса и контролю случаев заражения, в том числе заражения простудными заболеваниями.

Число умерших в Соединенном Королевстве от коронавируса приближается к 45 тысячам, количество заболевших превысило 290 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.