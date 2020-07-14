О нас
Report Georgia

В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне СOVID-19

В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне СOVID-19 Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения  коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания
Другие страны
14 июля 2020 г. 19:45
В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне СOVID-19

Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения  коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания, которая ожидается этой зимой, если не будут предприняты серьезные меры по контролю распространения вируса. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных исследования Академии медицинских наук Великобритании.

"Согласно моделированию сценария, число случаев госпитализации и летальных исходов достигнет пика в январе и феврале 2021 года, аналогично или даже хуже первой волны весной 2020 года …, число смертей в медицинских учреждениях (кроме домов престарелых) между сентябрем 2020 года и июнем 2021 может достигнуть 119 900", - говорится в материале Академии. Однако отмечается, что эти расчеты не учитывают возможные меры властей по борьбе с распространением COVID-19.

Ученые призывают власти Великобритании начать активную подготовку ко второй волне распространения заболевания для снижения рисков, включая меры по сокращению передачи вируса и контролю случаев заражения, в том числе заражения простудными заболеваниями.

Число умерших в Соединенном Королевстве от коронавируса приближается к 45 тысячам, количество заболевших превысило 290 тысяч. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19
Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19
14 июля 2020 г. 19:20
В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса
В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса
14 июля 2020 г. 18:35
Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе
Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе
14 июля 2020 г. 18:20
Более 350 азербайджанцев эвакуированы из России
Более 350 азербайджанцев эвакуированы из России
14 июля 2020 г. 18:04
В Германии за сутки коронавирусом заразились свыше 400 человек
В Германии за сутки коронавирусом заразились свыше 400 человек
14 июля 2020 г. 17:27
В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы
В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы
14 июля 2020 г. 17:16
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 33 тысячи
14 июля 2020 г. 16:17
Меркель провела переговоры с возможным преемником
Меркель провела переговоры с возможным преемником
14 июля 2020 г. 15:30
В США за сутки из-за коронавируса скончались 400 человек
В США за сутки из-за коронавируса скончались 400 человек
14 июля 2020 г. 15:17
В Афганистане при взрыве погибли пять человек
В Афганистане при взрыве погибли пять человек
14 июля 2020 г. 13:58

Последние новости

20:55
Букингемский дворец начал продавать королевский джин Другие страны
20:20
Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G ИКТ
20:13
Депутат: Обстрел мирного населения с армянской стороны должен быть подвергнут серьезному осуждению Милли Меджлис
19:45
В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне СOVID-19 Другие страны
19:40
Армяне скрывают потери, стали известны имена еще двух уничтоженных военных Нагорно-карабахский конфликт
19:29
Армения признала потерю еще двух военнослужащих Нагорно-карабахский конфликт
19:20
Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19 Другие страны
18:35
В Бельгии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса Другие страны
18:20
Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе Другие страны
18:04
Более 350 азербайджанцев эвакуированы из России Другие страны
18:01
BNA решила проблему с BakıKart Инфраструктура
17:52
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию Энергетика
17:38
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году Энергетика
17:32
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану Энергетика
17:27
В Германии за сутки коронавирусом заразились свыше 400 человек Другие страны
Вся новостная лента