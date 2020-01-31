В Великобритании коронавирусом заболели двое членов одной семьи

Два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, дали положительный результат", - заявил К.Уитти.

По его словам, пациенты уже получают помощь специалистов Национальной системы здравоохранения Великобритании, в лечении используются проверенные и прошедшие тесты процедуры по контролю за инфекцией для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.

О личности инфицированных ничего не сообщается.

Ранее власти королевства проверили более 130 человек на наличие коронавируса нового типа, однако все анализы до сегодняшнего дня оказывались отрицательными.

В 13:00 (17:00 по Баку) в Великобритании должен приземлиться самолет, который вывез 110 человек (83 британских подданных и 27 граждан других европейских государств) из китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Прибывшие люди будут помещены на двухнедельный карантин. Учитывая то, что в Ухане продолжают оставаться более ста британских граждан, власти не исключат, что придется организовать еще один чартерный рейс.