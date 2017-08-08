В Великобритании компаниям пригрозили крупным штрафом за неподготовленность к кибератакам

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании пригрозило компаниям, недостаточно защищенным от кибератак, штрафами до 17 млн фунтов (22 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое предупреждение содержится в сообщении, распространенном министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства в связи с обсуждением мер защиты национальной кибербезопасности.

"Организации, которые не смогут принять эффективные меры кибербезопасности, могут быть оштрафованы на сумму до 17 млн фунтов стерлингов или 4% от общего объема оборота в соответствии с планами по обеспечению безопасности и устойчивости британских сетей и инфраструктуры в связи с риском кибератак", - отмечается в заявлении министерства.

В министерстве считают, что подобные шаги помогут убедить британских операторов в сферах электроэнергии, транспорта, водоснабжения, энергетики, здравоохранения и цифровой инфраструктуры подготовиться к тому, чтобы бороться с растущим числом киберугроз, а также противостоять случаям, связанным со сбоями в подаче электроэнергии, выходом из строя оборудования и стихийными бедствиями.