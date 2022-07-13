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В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон

В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон Возгорание на военном полигоне произошло в Великобритании в условиях аномальной жары.
Другие страны
13 июля 2022 г. 19:40
В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон

Возгорание на военном полигоне произошло в Великобритании в условиях аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал ITV.

"Пожар возник во время проведения тренировки подразделений британской армии по боевому развертыванию. Возгорание локализовано в пределах опасной зоны полигона, где ведется стрельба боевыми боеприпасами, и которая является недоступной для гражданских лиц", - приводит телеканал заявление представителя Министерства обороны Великобритании подполковника Джулиана Смита.

В воскресенье температура воздуха на юге Великобритании достигла отметки 30° по Цельсию, в понедельник поднялась до 33°, а во вторник столбик термометра поднялся до 36°.

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