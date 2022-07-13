В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон

Возгорание на военном полигоне произошло в Великобритании в условиях аномальной жары.
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"Пожар возник во время проведения тренировки подразделений британской армии по боевому развертыванию. Возгорание локализовано в пределах опасной зоны полигона, где ведется стрельба боевыми боеприпасами, и которая является недоступной для гражданских лиц", - приводит телеканал заявление представителя Министерства обороны Великобритании подполковника Джулиана Смита.
В воскресенье температура воздуха на юге Великобритании достигла отметки 30° по Цельсию, в понедельник поднялась до 33°, а во вторник столбик термометра поднялся до 36°.