В Великобритании хотят проложить энергетические кабели в США

Группа британских инвесторов рассматривает возможность прокладки трансатлантических кабелей для передачи электроэнергии между США и Великобританией.

Группа британских инвесторов рассматривает возможность прокладки трансатлантических кабелей для передачи электроэнергии между США и Великобританией.

Как передает Report , об этом сообщает Telegraph.

Издание подчеркивает, что длина кабелей составит приблизительно 5,6 км, залегать они будут на глубине до трех километров под поверхностью океана. В публикации отмечается, что они будут передавать объемы электроэнергии, эквивалентные объемам выработки от нескольких атомных электростанций.

После завершения прокладки будет поставляться порядка 3,6 гигаватт (ГВт) электричества в национальную электросеть Великобритании, что соответствует примерно 8% от общего спроса на электроэнергию, говорится в публикации.

В текущий момент план находится на ранней стадии разработки, подчеркивает издание.