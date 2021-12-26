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В Великобритании двое военных совершили суицид

В Великобритании двое военных совершили суицид На великобританской военной базе в Солсбери-Плейн двое солдат были найдены мертвыми.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 17:19
В Великобритании двое военных совершили суицид

На великобританской военной базе в Солсбери-Плейн двое солдат были найдены мертвыми.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что тела погибших были обнаружены 15 декабря в течение нескольких часов.

Первой оказалась 19-летняя Джейсли-Луиз Бек, которую нашли в ее собственной комнате. Вторым был 28-летний младший капрал Майк Джозеф Миа. Его нашли мертвым в гараже.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что расследуют эти инциденты. При этом местная полиция заявила, что никаких подозрительных обстоятельств в смертях военнослужащих не было.

Издание отмечает, что по данным результатов патологоанатомических исследований оба солдата умерли от асфиксии.

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Версия на английском языке Two soldiers 'take their own lives within hours of each other' in UK
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Solsberi şəhərində iki əsgər intihar edib

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