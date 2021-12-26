В Великобритании двое военных совершили суицид

На великобританской военной базе в Солсбери-Плейн двое солдат были найдены мертвыми.

На великобританской военной базе в Солсбери-Плейн двое солдат были найдены мертвыми.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail .

В публикации отмечается, что тела погибших были обнаружены 15 декабря в течение нескольких часов.

Первой оказалась 19-летняя Джейсли-Луиз Бек, которую нашли в ее собственной комнате. Вторым был 28-летний младший капрал Майк Джозеф Миа. Его нашли мертвым в гараже.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что расследуют эти инциденты. При этом местная полиция заявила, что никаких подозрительных обстоятельств в смертях военнослужащих не было.

Издание отмечает, что по данным результатов патологоанатомических исследований оба солдата умерли от асфиксии.