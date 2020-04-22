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В Великобритании число жертв коронавируса превысило 18 тыс. человек

В Великобритании число жертв коронавируса превысило 18 тыс. человек

За последние сутки в Великобритании еще 759 человек стали жертвами коронавируса. Этим число умерших достигло 18 100 человек. 

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты страны.

По информации, в Королевстве данный диагноз поставлен еще 4 451 человеку, таким образом число носителей инфекции выросло до 133 495 человек. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 573 000 человек. 701 838 из них выздоровели, 178 558 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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