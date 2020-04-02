В Великобритании число жертв коронавируса приближается к 3 тыс.

За сутки в Велибритании умерли 569 человек с подтвержденным коронавирусом, еще 4 244 заразились COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"По данным на 9.00 2 апреля, в Великобритании были проверены 163 194 человек, из которых у 33 718 подтвержден диагноз. По данным на 17.00 1 апреля, из тех, кто находился в больницах с коронавирусом, умер 2 921 человек", - говорится в сообщении минздрава.

Накануне были подтверждены диагнозы у 29 474 человек, общее число умерших составляло 2 352, цифры растут третий день подряд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.