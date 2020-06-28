В Великобритании число жертв COVID-19 достигло 43 500

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 36 до 43 500 человек, количество заболевших увеличилось на 901 до 311 151.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения минздрава страны.

Днем ранее рост числа жертв за сутки составлял 100 человек, заболевших - 890.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.