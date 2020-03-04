В Великобритании число зараженных коронавирусом превысило 80 человек

В Великобритании число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) достигло 85.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"4 марта тест на коронавирус прошли 16 659 человек, из которых 16 574 получили отрицательный результат, а 85 - положительный", - сообщается в Твиттере Минздрава.

Таким образом, как отмечают британские СМИ, за сутки количество зараженных возросло на 34 человека.

Отметим, что главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти считает вероятной эпидемию коронавируса в стране.

По его словам, при наихудшем сценарии заболеть коронавирусом могут до 80% жителей Великобритании. Он подчеркнул, что вероятность эпидемии COVID-19 в Великобритании есть, но утверждать, что заболевание обязательно станет эпидемией - нельзя.