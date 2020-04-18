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В Великобритании число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тыс.

​В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 15

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании увеличилось за сутки на 888, общее число жертв заболевания превысило 15 тыс. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном Минздравом страны. Отмечается, что число инфицированных за день увеличилось на 5,5 тыс., преодолев отметку в 114 тыс.

"Из 357 023 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 114 217 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 17 апреля, 15 464 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

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