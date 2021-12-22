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В Великобритании число умерших от "омикрон"-штамма выросло до 14

В Великобритании число умерших от "омикрон"-штамма выросло до 14 Число пациентов, умерших после инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса, увеличилось в Великобритании до 14.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 17:11
В Великобритании число умерших от омикрон-штамма выросло до 14

Число пациентов, умерших после инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса, увеличилось в Великобритании до 14.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила замглавы Минздрава Соединенного Королевства Джиллиан Киган.

Первый случай смерти от омикрон-штамма был выявлен в стране 13 декабря. Киган также заявила, что "на данный момент в больницах находятся 129 человек, инфицированных "омикрон"-штаммом", что в 12 раз превышает показатели за прошлую неделю, сообщил Sky News.

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений. Согласно последним правительственным данным, около 60% заражений по всей стране приходится на "омикрон"-штамм, в Лондоне этот показатель превышает 80%.

По сведениям властей, в настоящее время в стране 7,8 тыс. инфицированных коронавирусом находятся в больницах. Всего за последнюю неделю в Великобритании выявили 808 летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Схожие показатели смертности были отмечены и в течение предыдущего семидневного периода.

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Версия на английском языке Death toll from omicron strain rises to 14 in UK

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