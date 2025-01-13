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В Великобритании создадут специальные зоны для развития ИИ-технологий

В Великобритании создадут специальные зоны для развития ИИ-технологий Великобритания намерена создать специальные зоны для строительства центров обработки данных и изучить возможность использования на этих объектах малых ядерных реакторов в рамках правительственного плана по стимулированию развития технологий и экосистемы и
Другие страны
13 января 2025 г. 17:09
В Великобритании создадут специальные зоны для развития ИИ-технологий

Великобритания планирует создать специальные зоны для строительства центров обработки данных и изучить возможность использования на этих объектах малых ядерных реакторов в рамках правительственного плана по стимулированию развития технологий и экосистемы искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт британского правительства.

На Зоны роста ИИ (AI Growth Zones) будет распространяться упрощенный режим согласования строительства. Кроме того, они будут иметь улучшенный доступ к электросетям.

Сообщается, что первая из таких зон будет расположена в Калхэме, где находится Управление по атомной энергии Великобритании.

Также планируется создать специальный энергетический совет по ИИ, который возглавят министры по науке и энергетике. Он будет изучать технические потребности и проблемы центров обработки данных, новейшие из которых отличаются крайне высокой энергоемкостью, а также возможность обеспечения их энергией с помощью малых модульных реакторов.

Правительственный план предполагает двадцатикратное увеличение вычислительных мощностей государственных центров обработки данных, создание новой национальной библиотеки данных и формирование команды для выявления новых возможностей по внедрению ИИ.

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