В Великобритании бастуют 40 тыс. железнодорожников

В Великобритании сегодня началась четвертая из восьми запланированных на это лето масштабных забастовок работников железных дорог страны, требующих повышения оплаты труда и улучшения условий работы.

В Великобритании сегодня началась четвертая из восьми запланированных на это лето масштабных забастовок работников железных дорог страны, требующих повышения оплаты труда и улучшения условий работы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акция организована Профсоюзом работников железнодорожного, морского и дорожного транспорта (RMT). В нем участвуют более 40 тыс. человек, работающих в компании-операторе железнодорожной инфраструктуры Network Rail, и еще 14 компаний-операторов подвижного состава. Среди бастующих как сотрудники железнодорожных станций, так и технические работники, сигнальщики, уборщики, охранники и многие другие.

В условиях забастовки сегодня будут доступны лишь 20% обычного объема услуг железнодорожных перевозок. Протестующие требуют повышения зарплаты с учетом роста инфляции, которая сейчас достигает 9,4%, и резкого роста стоимости жизни. В ходе переговоров с профсоюзами компании-операторы предложили повышение зарплат на 4% до конца года, и это предложение бастующие назвали "ничтожным". Переговоры продолжаются, и если стороны не придут к соглашению, следующие однодневные забастовки пройдут 30 июля, 18, 19 и 20 августа.