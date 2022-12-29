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В Великобритании 2022 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

В Великобритании 2022 год станет самым жарким за всю историю наблюдений Завершающийся 2022 год должен стать в Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 04:13
В Великобритании 2022 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

Завершающийся 2022 год должен стать в Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на это указывают предварительные данные, обобщенные и опубликованные в среду Метеорологической службой Соединенного Королевства.

"Помимо того что 2022 год установит рекорд среднегодовой температуры за все 139 лет наблюдений, он также запомнится несколькими другими значимыми погодными явлениями, среди которых исключительно теплое начало года 1 января, штормы "Дадли", "Юнис" и "Франклин", наблюдавшиеся в течение одной недели февраля, засушливая первая половина года, температурный рекорд, установленный в Конингсби в июле, а также заморозки начала декабря", - говорится в сообщении метеослужбы.

Ее глава Марк Маккарти отметил, что все месяцы уходящего года за исключением декабря оказались теплее средних для страны значений. Среднегодовая температура приблизилась вплотную к 10 градусам выше ноля по Цельсию, превзойдя рекорд 2014 года (9,88 градуса). С 1884 года, когда среднегодовые температуры начали отслеживать в масштабах всего Соединенного Королевства, 10 наиболее жарких годов приходились на период с 2003 по 2022 год.

"Жаркий год соответствует тому воздействию, которое мы ожидаем увидеть в результате антропогенного изменения климата. Хотя это и не значит, что каждый следующий год будет самым жарким в истории, изменение климата продолжает увеличивать шансы на то, что в ближайшие десятилетия среднегодовые температуры будут становиться все выше", - отметил Маккарти.

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