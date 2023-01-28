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В Великобритании 19-летнего юношу приговорили к 11,5 года тюрьмы за призывы к терроризму

В Великобритании 19-летнего юношу приговорили к 11,5 года тюрьмы за призывы к терроризму Британец Дэниел Харрис был приговорен к тюремному заключению за призывы к терроризму и попытки изготовления огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера.
Другие страны
28 января 2023 г. 04:12
В Великобритании 19-летнего юношу приговорили к 11,5 года тюрьмы за призывы к терроризму

Британец Дэниел Харрис был приговорен к тюремному заключению за призывы к терроризму и попытки изготовления огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера.

Как передает Report со ссылкой на BBC, вынесенный 19-летнему Харрису приговор предполагает 11 с половиной лет тюрьмы и еще три года ограничения свободы без изоляции от общества.

Харриса связывают с массовыми убийствами, осуществленными в США 18-летним американцем Пейтоном Гендроном и 22-летним Андерсоном Ли Олдричем.

Первый в мае прошлого года открыл огонь в супермаркете города Буффало (штат Нью-Йорк), в результате чего погибли 10 человек (все убитые были чернокожими) и были ранены трое, а второй в ноябре открыл стрельбу в гей-клубе в Колорадо-Спрингс, убив пять человек.

Оба преступника смотрели ролики с призывами к расправам над "инородцами", которые британский подросток размещал на видеохостинге. Харрис также опубликовал видео, в котором приветствовал действия Гендрона.

Сторона обвинения настаивала на том, что расистские видео Харриса служили "источником вдохновения" для праворадикалов из разных стран. Среди прочего в этих роликах обсуждалось, как лучше устраивать теракты с использованием огнестрельного оружия.

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