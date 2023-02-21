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В Великобритании 18 компаний вводят четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании 18 компаний вводят четырехдневную рабочую неделю В Великобритании 18 компаний, в том числе в сфере образования, информационных технологий и финансов объявили, что введут четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе по результатам прошлогоднего эксперимента.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 11:58
В Великобритании 18 компаний вводят четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании 18 компаний, в том числе в сфере образования, информационных технологий и финансов объявили, что введут четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе по результатам прошлогоднего эксперимента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The Financial Times.

Еще 38 фирм решили продолжить работать по такому графику. Всего же в пилотном проекте сокращенной рабочей недели, стартовавшем в середине прошлого года, принимали участие 61 компания.

Выручка этих компаний за вторую половину 2022-го, согласно утверждению издания, в среднем выросла более чем на треть. Значительно сократилось число увольнений, уменьшилось количество тех, кто работал на износ. 40% сотрудников заявили, что испытывают меньший стресс.

Компании по-разному внедряли сокращенную рабочую неделю. Так, некоторые объявили пятницу выходным днем, а другие позволили сотрудникам работать 80% рабочего времени по гибкому графику.

Эксперимент состоялся по инициативе Оксфордского и Кембриджского университетов, Бостонского колледжа, активистов из группы 4-Day Week Global и аналитического центра Autonomy.

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Версия на английском языке 18 companies in UK introducing four-day working week

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