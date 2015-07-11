​В Ватикане судят архиепископа, обвиненного в педофилии

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Бывший польский архиепископ Йозеф Весоловски, обвиненный в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, сегодня предстанет перед судом в Ватикане.

Как отмечает Report, об этом сообщает BBC.

Йозеф Весоловски обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей в Доминиканской Республике с 2008-го по 2013 годы. Сейчас он находится под домашним арестом в Ватикане.

Весоловски также обвиняется в хранении материалов с детской порнографией. Ранее в этом году он был лишен духовного сана.

Если 66-летнего священнослужителя признают виновным, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.