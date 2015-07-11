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    ​В Ватикане судят архиепископа, обвиненного в педофилии

    Ранее в этом году он был лишен духовного сана

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Бывший польский архиепископ Йозеф Весоловски, обвиненный в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, сегодня предстанет перед судом в Ватикане.

    Как отмечает Report, об этом сообщает BBC. 

    Йозеф Весоловски обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей в Доминиканской Республике с 2008-го по 2013 годы. Сейчас он находится под домашним арестом в Ватикане.

    Весоловски также обвиняется в хранении материалов с детской порнографией. Ранее в этом году он был лишен духовного сана.

    Если 66-летнего священнослужителя признают виновным, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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