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В Ватикане сообщили, что ждут Байдена в конце октября

В Ватикане сообщили, что ждут Байдена в конце октября Президент США Джозеф Байден собирается побывать у Папы Римского Франциска в конце октября.
Другие страны
5 октября 2021 г. 22:53
В Ватикане сообщили, что ждут Байдена в конце октября
Папа Римский Франциск и Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден собирается побывать у Папы Римского Франциска в конце октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

Эта встреча планируется во время визита главы Белого дома в Рим на саммит Группы двадцати.

"Да, президент Байден должен быть в конце октября, когда в Риме будет саммит Группы двадцати", - отметил Паролин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американские СМИ заявляли, что Байден намерен принять участие в саммите глав государств и правительств стран "двадцатки", который планируется в Риме 30-31 октября.

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