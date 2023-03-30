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В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Франциска

В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Франциска Состояние госпитализированного накануне Папы Римского Франциска улучшается, его лечение продолжается стационарно.
Другие страны
30 марта 2023 г. 15:45
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Франциска

Состояние госпитализированного накануне Папы Римского Франциска улучшается, его лечение продолжается стационарно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В среду стало известно, что 86-летнему главе Римско-католической церкви после проведения всех необходимых анализов и исследований поставили диагноз "респираторная инфекция". При этом была исключена коронавирусная инфекция. Как сообщается, легочная инфекция имеет вирусное происхождение. По данным СМИ, у понтифика была немного повышенная температура.

Франциск уже во второй раз попадает в больницу Джемелли.

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