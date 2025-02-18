В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского

Папа Римский Франциск продолжает назначенное лечение от инфекции дыхательных путей, его состояние стабильно.
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"У Папы Римского Франциска нет температуры, он продолжает назначенное лечение, его состояние стабильно", - говорится в заявлении.
Понтифик заболел бронхитом в январе. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.
Накануне в Ватикане сообщили, что состояние Папы ухудшилось, в связи с чем возникла необходимость в "изменении дальнейших методов лечения".