В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского

Папа Римский Франциск продолжает назначенное лечение от инфекции дыхательных путей, его состояние стабильно.

Папа Римский Франциск продолжает назначенное лечение от инфекции дыхательных путей, его состояние стабильно.

Как передает Report , об этом сообщила служба печати Святого престола.

"У Папы Римского Франциска нет температуры, он продолжает назначенное лечение, его состояние стабильно", - говорится в заявлении.

Понтифик заболел бронхитом в январе. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.

Накануне в Ватикане сообщили, что состояние Папы ухудшилось, в связи с чем возникла необходимость в "изменении дальнейших методов лечения".