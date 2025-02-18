В Ватикане продолжилась отмена мероприятий с участием Папы Римского

Очередная аудиенция Папы Римского Франциска в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства отменена из-за болезни понтифика.

Очередная аудиенция Папы Римского Франциска в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства отменена из-за болезни понтифика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Служба печати Святого престола.

Отмечается, что речь идет об аудиенции 22 февраля.

Назначенную на 23 февраля службу в соборе Святого Петра за Франциска проведет пропрефект секции новой евангелизации дикастерии по евангелизации монсеньер Рино Физикелла, один из устроителей культурной программы Юбилейного года.

Отмечается что это объявление указывает, что госпитализация 88-летнего Франциска может затянуться. Он с 14 февраля находится в больнице, где проходит лечение от инфекции дыхательных путей. На основе результатов проведенных анализов врачи говорят о "сложной клинической картине" на фоне полимикробной инфекции.