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    В Ватикане появилась первая спортивная федерация

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Ватикане появилась первая спортивная федерация, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ассоциация "Атлетика Ватикана" не совсем профессиональная организация, а скорее команда атлетов-любителей.

    В настоящий момент в ассоциацию входит около 60 человек из числа сотрудников разных служб Ватикана - от швейцарских гвардейцев и жандармов до работников мастерских, аптеки, техслужб.

    Отмечается, что в ассоциацию могут входить только сотрудники Ватикана, а также их ближайшие родственники - родители и дети. При этом никаких ограничений по возрасту нет. Предусмотрена также форма "почетного членства". Первыми такими членами пока стали два темнокожих мигранта.

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