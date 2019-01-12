Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Ватикане появилась первая спортивная федерация, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ассоциация "Атлетика Ватикана" не совсем профессиональная организация, а скорее команда атлетов-любителей.

В настоящий момент в ассоциацию входит около 60 человек из числа сотрудников разных служб Ватикана - от швейцарских гвардейцев и жандармов до работников мастерских, аптеки, техслужб.

Отмечается, что в ассоциацию могут входить только сотрудники Ватикана, а также их ближайшие родственники - родители и дети. При этом никаких ограничений по возрасту нет. Предусмотрена также форма "почетного членства". Первыми такими членами пока стали два темнокожих мигранта.