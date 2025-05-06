В Ватикане отключат мобильную связь перед началом конклава

В Ватикане 7 мая отключат мобильную связь перед началом закрытого конклава по выборам нового Папы Римского.

В Ватикане 7 мая отключат мобильную связь перед началом закрытого конклава по выборам нового Папы Римского.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Телефонная связь будет отключена в среду в 15:00 по местному времени, за полтора часа до того, как кардиналы должны отправиться в Сикстинскую капеллу, чтобы начать папский конклав", - говорится в сообщении.

Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов моложе 80 лет со всего мира.

Кандидату предстоит набрать как минимум 89 голосов, а мир узнает результат по дыму: черный - Папа не выбран, белый - новый понтифик назван.