В Ватикане арестован дипломат, заподозренный в хранении и распространении порнографии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Трибунал Ватикана выписал ордер на арест экс-сотрудника нунциатуры в Вашингтоне монсеньора Карло Капеллы, обвиняемого в хранении и распространении материалов порнографического характера.

Как передает Report, об этом сообщили в службе печати Святого престола.

В настоящее время он содержится в казарме жандармерии.

Ордер на арест Капеллы был выписан в сентябре 2017 года.

Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска Бенедикта XVI.