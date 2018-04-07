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    В Ватикане арестован дипломат, заподозренный в хранении и распространении порнографии

    Ордер на арест Капеллы был выписан в сентябре 2017 года

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Трибунал Ватикана выписал ордер на арест экс-сотрудника нунциатуры в Вашингтоне монсеньора Карло Капеллы, обвиняемого в хранении и распространении материалов порнографического характера.

    Как передает Report, об этом сообщили в службе печати Святого престола.

    В настоящее время он содержится в казарме жандармерии.

    Ордер на арест Капеллы был выписан в сентябре 2017 года.

    Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска Бенедикта XVI.

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