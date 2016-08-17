​В Вашингтоне жертвами взрыва газа стали семь человек

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва газа в пригороде Вашингтона Силвер Спринг возросло до семи человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось об обнаружении тел четырех погибших. Два тела погибших были обнаружены в четверг и еще два — в пятницу и воскресенье.

По данным полиции, тело седьмого погибшего было обнаружено во вторник. Личности погибших пока не установлены. Поисковые операции продолжатся в среду. Полиция и пожарные службы продолжают расследование для выявления точных причин инцидента.

Взрыв бытового газа произошел 11 августа в жилом многоквартирном доме, без крова остались до 100 человек, которых временно разместили в местной библиотеке. Как ранее отметил представитель полиции, спасательные работы осложняются опасностью обрушения здания, где произошел взрыв.