В Вашингтоне зафиксировали максимальное за последние 17 лет число убийств

Власти Вашингтона зафиксировали в текущем году 200 убийств в городе - это самый высокий показатель примерно за последние 17 лет.

Власти Вашингтона зафиксировали в текущем году 200 убийств в городе - это самый высокий показатель примерно за последние 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Согласно официальной статистике, в Вашингтоне в 2004 году было совершено 248 убийств, в 2005 году - 196. В последующие несколько лет данный показатель по большей части постепенно снижался. Он достиг минимума в 2012 году (88 убийств), однако потом снова начал постепенно повышаться. В 2017 году в Вашингтоне совершили 116 убийств, в 2018 году - 160, в 2019 году - 166, а в 2020 году - 198.

Как отмечает издание, власти города и федерального округа Колумбия, в котором он находится, в числе причин роста преступности называют распространение нелегального огнестрельного оружия, вызванные пандемией затруднения в работе судебной системы, вынужденные освобождения заключенных из тюрем, а также другие факторы. Население Вашингтона, согласно последним оценкам, составляет около 689 тыс человек.

Руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти заявил журналистам газеты, что данная тенденция является "очень тревожной". Он констатировал, что убийства в городе нередко совершались по пустяковым поводам. Конти высказался за ужесточение наказаний за совершение преступлений, связанных с огнестрельным оружием.

Согласно приведенным в публикации экспертным оценкам, число убийств выросло и во многих других американских городах.