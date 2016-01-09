В Вашингтоне задержан вооруженный человек, планировавший похитить собаку Обамы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция задержала в столице США вооруженного человека, сознавшегося, что он планировал похитить из Белого дома одну из двух португальских водяных собак президента Барака Обамы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The Washington Post.

По информации, арестованный был доставлен в суд, где ему были предъявлены обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием.

Выяснилось, что 49-летний Скотт Стокерт, прибывший из городка Дикинсон (штат Северная Дакота) и остановившийся в гостинице в центре Вашингтона, уже находился под наблюдением Секретной службы, которая узнала о его планах похитить одну из "первых собак Америки" - Бо или Санни.

По сведениям The Washington Post, в его автомобиле "были найдены помповое ружье, винтовка, 350 патронов, 30-сантиметровый мачете и дубинка". Лицензии на владение оружием у Стокерта не было, и полиция произвела его арест.

В документах, представленных в суд, отмечается, что при задержании он сознался в намерении украсть одну из президентских собак. Каким образом он планировал осуществить задуманное, не уточняется. Кроме того, арестованный сделал несколько других громких заявлений, утверждая, в частности, что он сын президента Джона Кеннеди и Мэрилин Монро.

Ему были предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, но после предварительных слушаний он был освобожден до следующего заседания суда. Стокерт будет находиться под строгим наблюдением правоохранительных органов, и ему запрещено приближаться к Белому дому и Конгрессу. Не исключено также, что позже суд назначит ему лечение в связи с возможным расстройством психики.