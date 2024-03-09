В Вашингтоне задержали мужчину с молотком, который хотел проникнуть в Капитолий

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий.

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

"Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина был задержан после досмотра в центре для посетителей — рентген показал, что в сумке мужчины находился молоток. Задержание было произведено после того, как один из дежуривших офицеров полиции решил открыть подозрительную сумку, а ее хозяин попытался этому помешать.

Задержанный - 33-летний житель штата Огайо. Ему предъявлено обвинение в попытке нападения на полицейского.