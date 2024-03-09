В Вашингтоне задержали мужчину с молотком, который хотел проникнуть в Капитолий

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий.
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"Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий", - говорится в сообщении.
Известно, что мужчина был задержан после досмотра в центре для посетителей — рентген показал, что в сумке мужчины находился молоток. Задержание было произведено после того, как один из дежуривших офицеров полиции решил открыть подозрительную сумку, а ее хозяин попытался этому помешать.
Задержанный - 33-летний житель штата Огайо. Ему предъявлено обвинение в попытке нападения на полицейского.