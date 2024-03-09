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В Вашингтоне задержали мужчину с молотком, который хотел проникнуть в Капитолий

В Вашингтоне задержали мужчину с молотком, который хотел проникнуть в Капитолий Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий.
Другие страны
9 марта 2024 г. 07:07
В Вашингтоне задержали мужчину с молотком, который хотел проникнуть в Капитолий

Полиция задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в Капитолий.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

"Команда офицеров полиции Капитолия США быстро задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина был задержан после досмотра в центре для посетителей — рентген показал, что в сумке мужчины находился молоток. Задержание было произведено после того, как один из дежуривших офицеров полиции решил открыть подозрительную сумку, а ее хозяин попытался этому помешать.

Задержанный - 33-летний житель штата Огайо. Ему предъявлено обвинение в попытке нападения на полицейского.

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Версия на азербайджанском языке Çəkiclə Kapitoliyə girmək istəyərkən şəxs saxlanılıb

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