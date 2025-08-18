В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек

За ночь в Вашингтоне арестовали 68 человек в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью.
Как передает Report, об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в соцсети X.
"Более 300 арестов в Вашингтоне — и это число растет: только прошлой ночью наши федеральные партнеры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 незаконных единиц огнестрельного оружия", — написала она.
При этом лицам, подозреваемым в убийстве, наркоторговцам и другим правонарушителям предъявили обвинения.
Over 300 arrests in D.C. — and counting:
Just last night, our federal and DC law enforcement partners made 68 arrests and seized 15 illegal firearms.
Homicide suspects, drug traffickers, and more are being charged.