​В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление сделала в среду на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Я объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия", - сказала она. По словам Боузер, это "в значительной степени административная мера, которая даст больше возможностей для введения в действие и финансирования мероприятий, необходимых для того, чтобы следить за ситуацией и давать ответ на распространение COVID-19".

Мэр сообщила, что количество заразившихся в американской столице достигло 10. При этом наблюдается передача вируса от человека к человеку на территории города.

В связи с этим власти, в частности, рекомендуют отменить или перенести все не представляющие особой важности массовые мероприятия, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. Эти рекомендации будут действовать по 31 марта.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения COVID-19 в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).