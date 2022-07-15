В Вашингтоне установят памятник участникам войны в Персидском заливе

Власти США намерены открыть в центре Вашингтона мемориальный комплекс, посвященный американским военным, участвовавшим в войне в Персидском заливе (1990-1991).
Ожидается, что работа над памятником будет завершена в 2024 году. Он будет находиться рядом с центральным бульваром города.
Мемориальный комплекс будет представлять собой мощеную площадку округлой формы с барельефами по периметру. В центре установят фонтан в форме круглого щита. По замыслу архитекторов композиция должна будет напоминать, в частности, о песчаных холмах.
Примерно 10 млн долларов на строительство памятника выделили власти Кувейта.