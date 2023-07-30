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В Вашингтоне сильная буря оставила без света более 200 тыс. человек

В Вашингтоне сильная буря оставила без света более 200 тыс. человек Сильная буря вызвала массовое отключение электроэнергии в субботу в столичном американском округе Колумбия и на территории соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. В Вашингтоне из-за упавших деревьев затруднено автомобильное движение, повреждены дома.
Другие страны
30 июля 2023 г. 07:06
В Вашингтоне сильная буря оставила без света более 200 тыс. человек

Сильная буря вызвала массовое отключение электроэнергии в субботу в столичном американском округе Колумбия и на территории соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. В Вашингтоне из-за упавших деревьев затруднено автомобильное движение, повреждены дома.

Как передает Report, согласно последним данным портала PowerOutage, без электроснабжения остаются почти 200 тыс. потребителей: в Мэриленде - более 92 тыс., в Вирджинии - свыше 94 тыс. В Вашингтоне, по данным местных властей, без света около 15 тыс. потребителей. Как сообщила служба пожарной охраны округа Колумбия, на его территории пострадали не менее двух человек. На их автомобиль упало дерево. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Национальная метеорологическая служба США отмечает, что порывы ветра в некоторых районах Вашингтона достигали 37 м/с. Прошли проливные дожди.

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