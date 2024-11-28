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В Вашингтоне считают, что удары по РФ не повышают риск ядерной эскалации

В Вашингтоне считают, что удары по РФ не повышают риск ядерной эскалации Разведывательные службы США полагают, что разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных вооружений не повышает риск ядерной эскалации, ее вероятность низка.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 05:37
В Вашингтоне считают, что удары по РФ не повышают риск ядерной эскалации

Разведывательные службы США полагают, что разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных вооружений не повышает риск ядерной эскалации, ее вероятность низка.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в последние семь месяцев разведслужбы США представили оценки, согласно которым "ядерная эскалация вряд ли последует" в результате такого разрешения со стороны вашингтонской администрации.

По словам источника агентства, "эти оценки не изменились после того, как президент Джо Байден сменил в этом месяце позицию США относительно вооружений".

"Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию", - приводятся в публикации слова источника в Конгрессе США. В материале уточняется, что применение РФ ракеты "Орешник" не изменило эти оценки американской стороны.

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