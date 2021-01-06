В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования.

"Мы просто пришли поддержать президента Трампа", - сказал один из собравшихся.

Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.