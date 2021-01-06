О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
6 января 2021 г. 20:37
В Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования.

"Мы просто пришли поддержать президента Трампа", - сказал один из собравшихся.

Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi