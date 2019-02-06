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В Вашингтоне прогремел взрыв рядом со станцией метро - ВИДЕО

Из строя вышел подземный трансформатор

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел мощный взрыв.

Как передает Report, об этом сообщила полиция округа Арлингтон штата Вирджиния в соцсетях.

Громкий взрыв и небольшое землетрясение почувствовали жители и сотрудники офисов в близлежащих зданиях, а также пешеходы и водители на улице. Правоохранители пояснили, что взорвался трансформатор станции метро, который располагался под землей.

Ненадолго в районе ЧП перекрыли перекресток для автотранспорта и пешеходов, но сейчас улица снова открыта для движения, пишут пользователи Тwitter. Взрыв никак не повлиял на движение поездов метро, но кое-где в домах были отмечены перебои с электропитанием.

На земле некоторым зданиям был нанесен ущерб в виде разбившихся светильников. Пожарные Вашингтона опровергли информацию о возникшем возгорании.

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