В Вашингтоне прогремел взрыв рядом со станцией метро - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Возле станции метро "Росслин" в Вашингтоне прогремел мощный взрыв.

Как передает Report, об этом сообщила полиция округа Арлингтон штата Вирджиния в соцсетях.

Громкий взрыв и небольшое землетрясение почувствовали жители и сотрудники офисов в близлежащих зданиях, а также пешеходы и водители на улице. Правоохранители пояснили, что взорвался трансформатор станции метро, который располагался под землей.

Ненадолго в районе ЧП перекрыли перекресток для автотранспорта и пешеходов, но сейчас улица снова открыта для движения, пишут пользователи Тwitter. Взрыв никак не повлиял на движение поездов метро, но кое-где в домах были отмечены перебои с электропитанием.

На земле некоторым зданиям был нанесен ущерб в виде разбившихся светильников. Пожарные Вашингтона опровергли информацию о возникшем возгорании.

That explosion in #Rosslyn was huge. Shook the entire Townhall office. First responders blocked off entire street. A bus driver right on the corner told me it was a transformer and said the boom lifted/moved his bus, with him in it. Knocked out a few lights. pic.twitter.com/qxxrm14OE9