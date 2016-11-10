В Вашингтоне около 500 человек протестуют против Трампа - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Около 500 человек в Вашингтоне протестуют против избранного президента США Дональда Трампа, колонна идет к Белому дому.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Колонна идёт в сопровождении нескольких машин полиции и полицейских на мотоциклах. По ходу движения демонстрантов правоохранители на короткое время перекрывают движение автотранспорта.

Протестующие скандируют лозунги "США без Трампа, Ку-клукс-клана и фашистов", а также "Трамп — не мой президент" и призывают других людей присоединиться к протесту, выкрикивая "Сойдите с тротуаров на улицы!"

Среди лозунгов также есть "За упразднение коллегии выборщиков".

В толпе много афроамериканцев и латиноамериканцев.