 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Вашингтоне около 500 человек протестуют против Трампа - ФОТО

    Колонна идет к Белому дому

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Около 500 человек в Вашингтоне протестуют против избранного президента США Дональда Трампа, колонна идет к Белому дому.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Колонна идёт в сопровождении нескольких машин полиции и полицейских на мотоциклах. По ходу движения демонстрантов правоохранители на короткое время перекрывают движение автотранспорта.

    Протестующие скандируют лозунги "США без Трампа, Ку-клукс-клана и фашистов", а также "Трамп — не мой президент" и призывают других людей присоединиться к протесту, выкрикивая "Сойдите с тротуаров на улицы!"

    Среди лозунгов также есть "За упразднение коллегии выборщиков".

    В толпе много афроамериканцев и латиноамериканцев.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi