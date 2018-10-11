В Вашингтоне официально закрыт офис Организации Освобождения Палестины

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ С 11 октября официально закрыт офис Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, о соответствующем решении было объявлено Госдепартаментом США.

В середине сентября бывший посол ООП в Вашингтоне Хусам Зомлот получил уведомление о закрытии вида на жительство в США для него и его семьи. В настоящее время он находится в Лондоне в качестве "посла Палестины".

Делегация ООП работала в Вашингтоне с 1994 года. Администрация Трампа, как и предыдущие демократические и республиканские администрации США, находилась в постоянном контакте с ее главой Хусамом Зомлотом, являвшимся ранее советником главы Палестинской автономии по стратегическим вопросам.