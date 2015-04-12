В Вашингтоне неизвестный покончил с собой у стен Конгресса

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В столице США неизвестный открыл стрельбу возле западного фасада Капитолия, где заседает американский конгресс.

Как передает Report со ссылкой на радио Голос Америки, предполагаемый стрелок был нейтрализован.

Между телеканал NBC сообщает со ссылкой на официальные источники, что мужчина покончил жизнь самоубийством у стен конгресса. На месте ЧП также был обнаружен "подозрительный предмет", которым по итогам проверки оказалась сумка погибшего.

Правоохранительные органы продолжают поиски автомобиля самоубийцы, на котором он добрался в центр Вашингтона. По информации телеканала, власти уже отвергли версию о теракте.