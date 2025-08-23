О нас

В Вашингтоне намерены отдать бизнесу 20 тонн плутония в качестве топлива

В Вашингтоне намерены отдать бизнесу 20 тонн плутония в качестве топлива Вашингтонская администрация намерена предоставить американским энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ранее ядерных боеголовок для возможного использования в качестве топлива для АЭС.
Другие страны
23 августа 2025 г. 08:26
В Вашингтоне намерены отдать бизнесу 20 тонн плутония в качестве топлива

Вашингтонская администрация намерена предоставить американским энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ранее ядерных боеголовок для возможного использования в качестве топлива для АЭС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Минэнерго США в ближайшее время начнет принимать предложения от компаний по применению плутония. Администрация США готова будет предоставить его по низкой цене или бесплатно, однако фирмы должны будут взять на себя все расходы по перевозке и хранению этого груза, а также по возможной последующей переработке.

Агентство уточняет, что упомянутые 20 тонн будут взяты из запасов в размере 34 тонн оружейного плутония, который власти США ранее обязались утилизировать в соответствии с договоренностями с российской стороной.

Минэнерго США не подтвердило, но и не опровергло приведенные в публикации утверждения. В ведомстве отметили, что рассматривают различные варианты по созданию и укреплению цепочек поставок ядерного топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmiləri enerji şirkətlərinə 20 ton plutonium vermək istəyir

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi