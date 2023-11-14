В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля

Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", проходит на центральном бульваре Вашингтона.

Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", проходит на центральном бульваре Вашингтона.

Как передает Report , участники марша начали собираться возле монумента Джорджу Вашингтону, а также напротив здания Капитолия с раннего утра.

Активисты, одетые в цвета израильского флага, футболки со звездой Давида и лозунгами в поддержку еврейского государства, несут плакаты и транспаранты с надписями: "Мы вместе с Израилем!", "Никакого прекращения огня!", "Жизни евреев важны", "Уничтожить ХАМАС - сейчас", "Израильская земля принадлежит евреям" на иврите и английском языке, а также флаги Израиля и США. Основным лозунгом мероприятия стала фраза "Верните их домой!", поскольку участники акции выступают за немедленное освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Организатором марша выступила зонтичная организация американских еврейских общин - "Еврейские федерации Северной Америки" (Jewish Federations of North America). "Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму", - заявили в организации. По словам ее представителей, участники акции намерены "мирно выразить поддержку и солидарность" с Израилем.