О нас

В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля

В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", проходит на центральном бульваре Вашингтона.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 23:56
В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля

Массовая акция в поддержку Израиля, получившая название "Марш за Израиль", проходит на центральном бульваре Вашингтона.

Как передает Report, участники марша начали собираться возле монумента Джорджу Вашингтону, а также напротив здания Капитолия с раннего утра.

Активисты, одетые в цвета израильского флага, футболки со звездой Давида и лозунгами в поддержку еврейского государства, несут плакаты и транспаранты с надписями: "Мы вместе с Израилем!", "Никакого прекращения огня!", "Жизни евреев важны", "Уничтожить ХАМАС - сейчас", "Израильская земля принадлежит евреям" на иврите и английском языке, а также флаги Израиля и США. Основным лозунгом мероприятия стала фраза "Верните их домой!", поскольку участники акции выступают за немедленное освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Организатором марша выступила зонтичная организация американских еврейских общин - "Еврейские федерации Северной Америки" (Jewish Federations of North America). "Сегодня мы выражаем поддержку Израилю, чтобы добиться освобождения заложников и противостоять антисемитизму", - заявили в организации. По словам ее представителей, участники акции намерены "мирно выразить поддержку и солидарность" с Израилем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоVaşinqtonda İsrailə dəstək yürüşü keçirilir

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi