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В Вашингтоне начали возводить трибуны для инаугурации президента США

В Вашингтоне начали возводить трибуны для инаугурации президента США Церемония должна состояться 20 января 2021 года
Другие страны
8 ноября 2020 г. 12:37
В Вашингтоне начали возводить трибуны для инаугурации президента США

В Вашингтоне начали возводить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая пройдет 20 января 2021 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Около правительственного комплекса на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270).

Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.

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