В Вашингтоне на фоне протестов задержали более 300 человек

Более 300 человек были задержаны в Вашингтоне в ходе четвертого дня протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава столичной полиции Питер Ньюшэм.

"По завершении процесса задержаний у нас было более 300 задержаний", - заявил П.Ньюшэм в ходе пресс-конференции.

Глава полиции отметил, что большинство задержаний было совершено из-за нарушения комендантского часа, другими причинами были грабежи и участие в беспорядках. Он также добавил, что два сотрудника полиции пострадали.