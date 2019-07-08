В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, все поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды.

Вашингтонская подземка также столкнулась с серьезными трудностями из-за обрушившейся на регион непогоды. В социальных сетях выложены сделанные пассажирами столичного метро многочисленные фотографии и короткие видеоролики, на которых запечатлены водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций, затопленные лифты и т. п. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществляется со сбоями.

Полностью оказались скрытыми под водой отдельные улицы Вашингтона, в том числе в центре. Журналисты пресс-пула президента США выложили в Twitter снимки, показывающие, что их рабочие места в Белом доме также подтоплены.