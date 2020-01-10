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В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном

​В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
© Spencer Platt | Getty Images

Сотни манифестантов в Вашингтоне и Нью-Йорке провели акции с требованием деэскалации ситуации с Ираном и урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

В Нью-Йорке несколько сотен сторонников мира собрались перед зданием Муниципального центра в Нижнем Манхэттене.

Шествия в Вашингтоне и Нью-Йорке стали первыми из более 200 мероприятий, которые коалиция пацифистских организаций планирует провести по всей стране. 

Отмечается, что они прошли мирно и без столкновений с правоохранителями.

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