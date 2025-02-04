В Вашингтоне cотрудники управления аэропортов задержаны из-за видео авиакатастрофы

Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения.

Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

"Двое сотрудников столичного управления аэропортов Вашингтона были задержаны в связи с утечкой эксклюзивной видеозаписи с камер наблюдения CNN, на которой запечатлено столкновение самолета и вертолета", - говорится в публикации.

По данным телеканала, им было предъявлено обвинение за то, что они несанкционированно скопировали записи Управления аэропортов.

Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил. Уже удалось идентифицировать останки 55 жертв.