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В Вашингтоне cотрудники управления аэропортов задержаны из-за видео авиакатастрофы

В Вашингтоне cотрудники управления аэропортов задержаны из-за видео авиакатастрофы Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 09:31
В Вашингтоне cотрудники управления аэропортов задержаны из-за видео авиакатастрофы

Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

"Двое сотрудников столичного управления аэропортов Вашингтона были задержаны в связи с утечкой эксклюзивной видеозаписи с камер наблюдения CNN, на которой запечатлено столкновение самолета и вертолета", - говорится в публикации.

По данным телеканала, им было предъявлено обвинение за то, что они несанкционированно скопировали записи Управления аэропортов.

Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил. Уже удалось идентифицировать останки 55 жертв.

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda hava limanları idarəsinin əməkdaşları saxlanılıb

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