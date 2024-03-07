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В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков

В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков Более 50 человек были задержаны в ходе беспорядков в среду в Варшаве.
Другие страны
7 марта 2024 г. 13:23
В Варшаве задержали более 50 человек во время беспорядков

Более 50 человек были задержаны в ходе беспорядков в среду в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам представитель районной комендатуры Средместье полиции Варшавы подинспектор Роберт Шумята.

"Пятьдесят два человека были задержаны в связи с такими преступлениями, как нарушение телесной неприкосновенности полицейского, нападения на полицейского. Эти обвинения могут измениться", - сказал он, отметив, что в ходе столкновений было ранено 14 полицейских. Некоторые из них до сих пор находятся в госпитале.

Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Версия на азербайджанском языке Varşavada iğtişaşlar zamanı 50-dən çox şəxs saxlanılıb

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