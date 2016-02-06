В Варшаве проходит демонстрация против мусульманских мигрантов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В центре польской столицы около тысячи человек протестуют против размещения в Польше мусульманских мигрантов. Акция проходит на Замковой площади в исторической части Варшавы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступаем против исламизации Европы. Это не беженцы, это захватчики. Мы не хотим исламских районов в Польше. Польша не хочет ислама и иммигрантов", - заявил во время демонстрации лидер "Националистического движения" Роберт Винницкий. По его словам, жители Польши не хотят, чтобы в их стране доходило до насилия, грабежей и убийств.

В варшавской манифестации, проходящей под лозунгом "Построим европейскую крепость", принимают участие также представители немецкого антиисламского движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада). Аналогичные акции организованы сегодня в 14 городах Европы. Планируется, что ее участники в разных европейских столицах будут связываться друг с другом и демонстрировать на экранах происходящее в Дрездене, Праге, Амстердаме, Братиславе, Таллине.

В рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов, Польша обязалась принять на своей территории 7 тысяч беженцев в течение двух лет. Пока польские власти декларировали готовность разместить в 2016 году только 400 человек. Первые сто из них должны прибыть в страну уже в марте. Они будут размещены в специальном центре в местности Дембак вблизи Варшавы.