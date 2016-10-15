В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб один человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельной бомбы в жилом доме в Варшаве.

Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

Взрыв произошел вечером в районе Таргувек на севере польской столицы. По данным телеканала, взрывное устройство, размещенное в термосе, было установлено у входной двери в одну из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома.

По данным полиции, причин считать взрыв терактом нет.

"Нет признаков того, что взрыв имел характер террористической атаки”, — заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек.

Телеканал отмечает, что взрыв мог стать частью конфликта двух преступных группировок.