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    В Варшаве при взрыве самодельной бомбы погиб один человек

    Взрыв мог стать частью конфликта двух преступных группировок

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, второй получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельной бомбы в жилом доме в Варшаве.

    Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

    Взрыв произошел вечером в районе Таргувек на севере польской столицы. По данным телеканала, взрывное устройство, размещенное в термосе, было установлено у входной двери в одну из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома.

    По данным полиции, причин считать взрыв терактом нет.

    "Нет признаков того, что взрыв имел характер террористической атаки”, — заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрозек.

    Телеканал отмечает, что взрыв мог стать частью конфликта двух преступных группировок.

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